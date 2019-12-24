Владимир Путин обвинил Европарламент в попытках извратить историю

СЕГОДНЯ 15:47 2019-12-24T15:47:50+03:00

«Полный бред»: Путин рассказал о резолюции Европарламента о Второй Мировой войне Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Президент России Владимир Путин назвал «полным бредом» резолюцию Европейского парламента «О важности сохранения исторической памяти для будущего Европы», документ возлагает на СССР ответственность за начало Второй Мировой войны

«Недавно (…) Европарламент принял резолюцию, которая фактически ставит на одну доску и гитлеровскую Германию, и Советский Союз, намекая или впрямую говоря о том, что СССР несет ответственность за начало Второй мировой войны. Это, конечно, полный бред», - заявил российский лидер на ежегодной расширенной коллегии Министерства обороны России.

Глава государства также прокомментировал обещание польского посла в Германии возвести памятник Гитлеру за высылку евреев в Африку. За то, что дипломат «солидаризировался» с нацистским лидером в его антисемитских настроениях и «более того, за издевательство над еврейским народом» Путин назвал посла «сволочью и антисемитской свиньей»

Напомним, в сентябре Европарламент принял резолюцию о том, что войну якобы в равной мере спровоцировали нацистская Германия и Советский Союз. Комментируя этот документ, Путин призвал бороться с искажениями, раскрывая правду о войне.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/751481" frameborder="0"></iframe> Путин - об ответственности СССР за начало Второй Мировой войны.

ИСТОЧНИК KP.RU