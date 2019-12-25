Зеленский подписал закон о запрете импорта электроэнергии из России
Украинский президент Владимир Зеленский утвердил изменения в закон «О рынке электрической энергии», которые запрещают импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам. Об этом говорится на сайте президента Украины.
По новым правилам запрещена продажа и/или поставка электрической энергии, импортируемой из России по двусторонним договорам и на внутрисуточном рынке.
При этом, в поправке сообщается, что украинское правительство в праве отменить этот запрет «во избежание чрезвычайной ситуации в объединенной энергосистеме Украины».
Соответствующий законопроект парламент незалежной подписал 4 декабря.
Напомним, 17 декабря Москва расширила перечень украинских товаров, запрещенных к ввозу на территорию страны, а также список украинских граждан, в отношении которых вводятся санкции. Ранее кабмин Украины запретил импорт шифера из России, а российское правительство ввело ограничения в отношении украинской одежды, обуви, трубопрокатной продукция.
ИСТОЧНИК KP.RU
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