Зеленский подписал закон о запрете импорта электроэнергии из России

СЕГОДНЯ 17:40 2019-12-25T17:40:54+03:00

Документ запрещает продавать и поставлять электроэнергию по двусторонним договорам и на внутрисуточном рынке

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Украинский президент Владимир Зеленский утвердил изменения в закон «О рынке электрической энергии», которые запрещают импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам. Об этом говорится на сайте президента Украины.

По новым правилам запрещена продажа и/или поставка электрической энергии, импортируемой из России по двусторонним договорам и на внутрисуточном рынке.

При этом, в поправке сообщается, что украинское правительство в праве отменить этот запрет «во избежание чрезвычайной ситуации в объединенной энергосистеме Украины».

Соответствующий законопроект парламент незалежной подписал 4 декабря.

Напомним, 17 декабря Москва расширила перечень украинских товаров, запрещенных к ввозу на территорию страны, а также список украинских граждан, в отношении которых вводятся санкции. Ранее кабмин Украины запретил импорт шифера из России, а российское правительство ввело ограничения в отношении украинской одежды, обуви, трубопрокатной продукция.

ИСТОЧНИК KP.RU