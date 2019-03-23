Набиуллина заявила о возможном снижении ипотечных ставок до 8%

СЕГОДНЯ 09:01 2019-03-23T09:01:03+03:00

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Ипотечные ставки в России могут снизиться до 8% и ниже в случае замедления темпов инфляции до 4%. Об этом в ходе пресс-конференции сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

По словам Набиуллиной, одной из основных задач ее ведомства в настоящий момент является создание условий для замедления инфляции. "Наша деятельность, наша монетарная политика направлена на то, чтобы вернуть инфляцию к 4%. Она работает на ту цель, чтобы ставки по ипотеке снижались", - заявила она.

Говоря о повышении ипотечных ставок с лета прошлого года на 50 пунктов, Набиуллина отметила, что причиной этому стала инфляция. "Действительно, с повышением инфляции у нас произошло некоторое повышение ипотечных ставок. По нашим оценкам, с лета прошлого года они где-то выросли на 50 базисных пунктов - в принципе, это не так много. Наши действия по ограничению инфляции, на наш взгляд, должны привести к тому, что ипотечные ставки как минимум стабилизируются и в дальнейшем будут снижаться", - сказала глава Центробанка.

ИСТОЧНИК KP.RU