2019-12-25T20:14:26+03:00
Политика

Захарова: генсек ООН игнорирует «вопиющие случаи» невыдачи виз сотрудникам организации из России

Представитель МИД рассказала о «практике недобросовестной конкуренции» Соединённых Штатов
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Захарова: генсек ООН игнорирует «вопиющие случаи» невыдачи виз сотрудникам организации из РоссииЗахарова: генсек ООН игнорирует «вопиющие случаи» невыдачи виз сотрудникам организации из РоссииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Невыдача американских виз российским сотрудникам ООН происходит при попустительстве генерального секретаря организации Антониу Гутерриша. Такое заявление сделала представитель МИД России Марии Захаровой

«Имеют место вопиющие случаи, когда уже работающим в Нью-Йорке российским сотрудникам не продлевают визы (…) все это происходит при явном попустительстве со стороны генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, который фактически игнорирует нарушение Соединенными Штатами Устава и Соглашения о местоположении центральных служб ООН», - говорится в ее официальном комментарии.

Захарова отмечает, что не продлевая визы Вашингтон использует своеобразный «административный ресурс» и прибегает к практике «недобросовестной конкуренции», когда российские сотрудники вынуждены завершать контракт и возвращаться в Россию. По словам представителя МИД, таким образом американцы смещают россиян с интересующих их постов и продвигают туда своих военнослужащих.

Напомним, из-за проблем с американской визой треть российской делегации не смогла принять участие в работе Первого комитета Генассамблеи ООН. Как писал сайт kp.ru, в общей сложности с начала нынешней сессии Ассамблеи отказали во въездных визах 18 дипломатам из России. Позже ГА ООН призвала Штаты оперативно выдавать въездные визы делегатам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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