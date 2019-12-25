Захарова: генсек ООН игнорирует «вопиющие случаи» невыдачи виз сотрудникам организации из России
Невыдача американских виз российским сотрудникам ООН происходит при попустительстве генерального секретаря организации Антониу Гутерриша. Такое заявление сделала представитель МИД России Марии Захаровой
«Имеют место вопиющие случаи, когда уже работающим в Нью-Йорке российским сотрудникам не продлевают визы (…) все это происходит при явном попустительстве со стороны генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, который фактически игнорирует нарушение Соединенными Штатами Устава и Соглашения о местоположении центральных служб ООН», - говорится в ее официальном комментарии.
Захарова отмечает, что не продлевая визы Вашингтон использует своеобразный «административный ресурс» и прибегает к практике «недобросовестной конкуренции», когда российские сотрудники вынуждены завершать контракт и возвращаться в Россию. По словам представителя МИД, таким образом американцы смещают россиян с интересующих их постов и продвигают туда своих военнослужащих.
Напомним, из-за проблем с американской визой треть российской делегации не смогла принять участие в работе Первого комитета Генассамблеи ООН. Как писал сайт kp.ru, в общей сложности с начала нынешней сессии Ассамблеи отказали во въездных визах 18 дипломатам из России. Позже ГА ООН призвала Штаты оперативно выдавать въездные визы делегатам.
ИСТОЧНИК KP.RU