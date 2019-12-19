ГА ООН призвала США оперативно выдавать въездные визы делегатам

СЕГОДНЯ 04:38 2019-12-19T04:56:20+03:00

Вашингтон отказал во въездных визах 18 дипломатам из России, которые должны были участвовать в нынешней сессии Генассамблеи

Изменить размер текста: A A

В среду, 18 декабря, Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, в которой призвала Соединенные Штаты оперативно выдавать въездные визы всем делегатам, направляющимся в Нью-Йорк на мероприятия Всемирной организации.

С такой инициативой выступили Кипр, Канада, Коста-Рика, Кот-д'Ивуар и Болгария. В документе говорится, что Генассамблея ООН «рассчитывает, что страна пребывания будет оперативно выдавать въездные визы всем представителям государств-членов и членам секретариата», чтобы они могли принимать участие в работе ГА.

Кроме того, резолюция призывает «страну пребывания отменить все оставшиеся ограничения на поездки персонала определенных представительств и сотрудников секретариата ООН, являющихся гражданами определенных стран», передает РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее из-за проблем с визами в США треть российской делегации не смогла принять участие в работе Первого комитета Генассамблеи ООН, занимающегося вопросами разоружения. А глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев по той же причине не выступил с докладом на заседании ГА, когда принимали резолюцию против героизации нацизма. В общей сложности с начала нынешней сессии Ассамблеи США отказали во въездных визах 18 дипломатам из России.

ИСТОЧНИК KP.RU