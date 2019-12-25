Умер Владимир Бушин, поэт и публицист

СЕГОДНЯ 20:23 2019-12-25T20:23:41+03:00

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В возрасте 95 лет из жизни ушел публицист, критик, поэт и общественный деятель, Владимир Бушин. Причины смерти не уточняется

«Бушин - это человек-эталон. Среди множества хаотических, наполненных переменами современных явлений должны существовать эталоны», - заявил писатель Александр Проханов после смерти Бушина. Он назвал поэта примером для тех, кто хочет достичь «этического совершенства, безупречного литературного стиля, чистоты и возвышенности помыслов».

Владимир Бушин родился в 1924 года в селе Глухово Московской губернии. Он участвовал в сражениях Великой Отечественной войны, а в 1945 году - в боевых действиях против Японии в Маньчжурии. В 1951 году писатель окончил Литературный институт имени А. М. Горького, а позже экстерном окончил Московский юридический институт.

Свою летературную деятельность Бушин начал еще на фронте. Он публиковал свои стихи в армейской газете «Разгром врага». Позже работал в «Литературной газете», журналах «Молодая гвардия» и «Дружба народов». Также опубликовал несколько книг, среди которых «Колокола громкого боя», «Эоловы арфы», «Победители и лжецы», «Клеветники России», «В прекрасном и яростном мире» и многие другие.

ИСТОЧНИК KP.RU