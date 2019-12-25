2019-12-25T22:51:26+03:00
Спорт

Путин принял участие в предновогоднем матче Ночной хоккейной лиги

Товарищеский поединок традиционно проходит на Красной площади
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Путин принял участие в предновогоднем матче Ночной хоккейной лигиПутин принял участие в предновогоднем матче Ночной хоккейной лигиФото: Кадр видео
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В пятницу, 25 декабря, на катке на Красной площади в Москве стартовал предновогодний товарищеский матч Ночной хоккейной лиги, участие в котором принимает президент России Владимир Путин.

Российский лидер традиционно вышел на лёд под номером «11» в составе команды в красной форме. Вместе с главой государства играют глава Минобороны Сергей Шойгу, а также легендарные хоккеисты Павел Буре, Сергей Фёдоров, Алексей Касатонов, Валерий Каменский и другие.

Путин традиционно вышел на лёд под номером «11» Фото: Кадр видео

Путин традиционно вышел на лёд под номером «11»Фото: Кадр видео

В составе команды соперников, в белой форме участвуют первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг, губернатор Тульской области Алексей Дюмин и глава Подмосковья Андрей Воробьёв, музыкант Игорь Бутман, бизнесмены Геннадий Тимченко и Владимир Потанин.

Напомним, в 2018 году товарищеский хоккейный матч на Красной площади с участием главы государства состоялся 29 декабря. Команда российского президента одержала победу со счетом 14:10.

Владимир Путин вышел на каток на Красной площади.

ИСТОЧНИК KP.RU

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