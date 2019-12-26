2019-12-26T04:03:37+03:00
В мире

Бывший муж норвежской принцессы писатель Ари Бен покончил с собой

Близкие писателя Ари Бена попросили СМИ уважать частную жизнь семьи [фото]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Писатель и художник Ари БенПисатель и художник Ари БенФото: GLOBAL LOOK PRESS
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25 декабря добровольно ушел из жизни бывший супруг норвежской принцессы Марты Луизы – писатель Ари Бен, которому 30 сентября исполнилось 47 лет, передает телеканал NRK со ссылкой на его семью.

«С огромной грустью мы, самые близкие Ари Бена, вынуждены сообщить, что сегодня он покончил жизнь самоубийством», - говорится в заявлении родственников писателя.

Близкие покойного попросили журналистов уважать частную жизнь семьи в этот тяжелый для них период.

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Ари Бен считает себя писателем и художником. Многие норвежцы воспринимают его просто как провокатора. В интервью испанскому журналу Vanity Fair он рассказал о всех тяготах и невзгодах, которые обрушились на него в королевской семье. 40-летний Бен чувствует себя белой вороной среди монарших особ. Бен постоянно провоцирует королевский двор своим искусством, своими книгами и собственным реалити-шоу на норвежском телевидении (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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Бывший муж норвежской принцессы писатель Ари Бен покончил с собой
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