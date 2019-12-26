2019-12-26T08:32:31+03:00
Общество

Потопы, пожары и квартирные кражи: в СК «Сбербанк страхование» назвали основные причины «новогодних катаклизмов»

Один из способов сохранить отличное новогоднее настроение, даже если произошла непредвиденная ситуация, — заранее застраховать свое жилище
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Новый год — самый долгожданный и наполненный приятными впечатлениями праздникНовый год — самый долгожданный и наполненный приятными впечатлениями праздникФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Меньше недели осталось до Нового года — самого долгожданного, самого любимого и наполненного впечатлениями праздника. В преддверии длинных новогодних каникул в СК «Сбербанк страхование» решили предупредить россиян о возможных «новогодних катаклизмах» в наших домах и квартирах, ведь именно в эти дни традиционно возрастает количество различных страховых случаев: пожаров, потопов и квартирных краж.

Среди основных причин неприятностей в новогодние праздники называются неосторожное использование пиротехники и неисправные елочные гирлянды, некачественные электроприборы, повреждение инженерных коммуникаций и отсутствие хозяев дома – многие во время зимних каникул уезжают в гости или на отдых. А значит, стоит позаботиться о том, чтобы сократить масштабы возможного ущерба.

Большинство заявлений в страховую компанию (70%) связаны с заливами квартир, причем чаще всего к серьезным последствиям приводят неисправная сантехника, сломанные бытовые приборы или переполненная ванная. Например, 3 января прошлого года в квартире одного из клиентов СК «Сбербанк страхование» прорвало батарею, когда дома никого не было. Пострадал ламинат, испортилась мебель, залило соседей. К счастью, хозяин довольно быстро вернулся, вызвал аварийные службы и сфотографировал комнату, чтобы легче было оценить ущерб. Выплата на ремонт квартиры клиента составила 300 тысяч рублей, компенсация соседям была оценена в 100 тысяч.

Еще одна традиционная новогодняя угроза – пожары и задымления, причиной которых часто становится беспечность людей. Например, другой клиент компании решил запустить ракетницу с балкона, но она взорвалась, не успев вылететь на улицу, в комнате вспыхнул огонь. Повезло: находившиеся в комнате люди не пострадали, отделались испугом. Выплата в связи с пожаром составила 100 000 рублей, рассказал операционный директор СК «Сбербанк страхование» Василий Александров.

«Место для «салютов» стоит выбирать на открытой местности, подальше от домов, лесов и больших скоплений людей. Не следует использовать пиротехнику, если вы не понимаете, как ею пользоваться», — советует он.

Еще один совет от страховщиков: если вы собираетесь в новогодние каникулы надолго уехать из дома, не рассказывайте об этом всем подряд, не делитесь своими планами в соцсетях. Именно так поступил еще один клиент СК: опубликовав сообщение в соцсети, улетел на горнолыжный курорт со всей семьей, а когда вернулись, обнаружили взломанную дверь. Из квартиры исчезли 100 тысяч рублей, драгоценности и норковая шуба. Выплата составила 350 тысяч рублей.

Один из способов сохранить отличное новогоднее настроение, даже если произошла непредвиденная ситуация, — заранее оформить полис страхования «Защита дома онлайн». В результате будет застрахована отделка и инженерное оборудование квартиры или дома, движимое имущество (мебель, оргтехника и т. д.), а также гражданская ответственность перед соседями. Выплаты предусмотрены в случае пожара, залива, противоправных действий третьих лиц, взрывов, стихийных бедствий, чрезвычайных ситуаций и иных событий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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