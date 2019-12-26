"Заряжайте телефоны утром": Эксперт рассказал о главных ошибках при зарядке смартфона
Директор немецкой компании BatterieIngenieure Доминик Шульте рассказал о самых главных ошибках при заряде смартфонов. Пользователь аппарата, оставляя его на ночь на зарядке, а также не отключая устройство от зарядки после достижения 100% емкости батареи, сокращает тем самым ресурс его аккумулятора.
По словам Шульте, лучше всего заряжать смартфон утром. Ресурс батареи гаджета сокращается медленнее при уровне заряда в 30-50%.
Эксперт напомнил, что все литий-ионные аккумуляторы смартфонов так или иначе подвержены "старению" из-за изменения химического состава. В связи с этим, по мнению Шульте, они имеют ограниченный срок службы, пишет Business Insider.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что эксперт рассказал, как нужно правильно заряжать аккумулятор смартфона и планшета. Эксперт рассказал о секретах эксплуатации мобильной техники.
ИСТОЧНИК KP.RU