Роспотребнадзор предупредил о риске заразиться гриппом через денежные купюры

СЕГОДНЯ 11:41 2019-12-26T11:41:18+03:00

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Заразиться гриппом можно через бумажные деньги. Роспотребнадзор рассказал, что вирус может жить на купюре более десяти дней.

«Ученые выяснили, что денежные купюры являются отличным рассадником инфекции. Вирус гриппа сохраняется на них до двух недель», — цитирует сообщение ведомства телеканал «360».

В Роспотребнадзоре добавили, что именно по этой причине в некоторых странах деньги печатают на антисептической бумаге. А, например, в Японии купюры и вовсе можно стирать в кипятке.

В ведомстве также развеяли несколько распространенных мифов о заболевании. Так, специалисты напомнили, что гриппа без высокой температуры не бывает. После заражения у человека не может быть насморка. Также вирус не боится мороза, а жаропонижающие средства только помогают инфекции распространиться по организму. Именно поэтому принимать такие препараты следует только, когда температура поднимается выше 39 градусов, передает сайт телеканала «Звезда».

Также отмечается, что даже вакцинация не может гарантировать 100-процентную защищенность от гриппа. Однако после прививки риски заболевания снижаются на 90%.

ИСТОЧНИК KP.RU