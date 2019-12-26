2019-12-26T11:41:18+03:00
Общество

Роспотребнадзор предупредил о риске заразиться гриппом через денежные купюры

Бумажные деньги могут выступать переносчиками большого количества микробов
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
Вирус на банкнотах сохраняется до двух недельВирус на банкнотах сохраняется до двух недельФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Заразиться гриппом можно через бумажные деньги. Роспотребнадзор рассказал, что вирус может жить на купюре более десяти дней.

«Ученые выяснили, что денежные купюры являются отличным рассадником инфекции. Вирус гриппа сохраняется на них до двух недель», — цитирует сообщение ведомства телеканал «360».

В Роспотребнадзоре добавили, что именно по этой причине в некоторых странах деньги печатают на антисептической бумаге. А, например, в Японии купюры и вовсе можно стирать в кипятке.

В ведомстве также развеяли несколько распространенных мифов о заболевании. Так, специалисты напомнили, что гриппа без высокой температуры не бывает. После заражения у человека не может быть насморка. Также вирус не боится мороза, а жаропонижающие средства только помогают инфекции распространиться по организму. Именно поэтому принимать такие препараты следует только, когда температура поднимается выше 39 градусов, передает сайт телеканала «Звезда».

Также отмечается, что даже вакцинация не может гарантировать 100-процентную защищенность от гриппа. Однако после прививки риски заболевания снижаются на 90%.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Роспотребнадзор предупредил о риске заразиться гриппом через денежные купюры
Появилось видео испытаний нового мобильного комплекса ПВО
В МИДе ждут ответа Трампа на приглашение посетить Москву 9 мая
Не придется посещать ГИБДД: Россияне смогут регистрировать автомобили в автосалоне
83 процента работодателей устраивают корпоративы для сотрудников
Ученые рассказали о пользе прерывистого голодания
Гигантские пуховики атакуют: Главный fashion-тренд 2019 года — оверсайз-одежда
Минобороны РФ повысит пенсии и оклады военнослужащих
"Заряжайте телефоны утром": Эксперт рассказал о главных ошибках при зарядке смартфона
В Москве на "оранжевой" ветке метро парализовано движение из-за пассажира на пути
Немцы заявили, что Трамп больше угрожает миру, чем Ким Чен Ын
Потопы, пожары и квартирные кражи: в СК «Сбербанк страхование» назвали основные причины «новогодних катаклизмов»
Курсант задержал в московском метро женщину, которая напала с ножом на пассажирку
"Все хотят иметь на руках доллары": Министр финансов США рассказал, куда "исчезли" $1,5 триллиона наличными