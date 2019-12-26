Какая-то фантастика: В Гидрометцентре рассказали о погоде на зиму

СЕГОДНЯ 12:04 2019-12-26T12:04:09+03:00

В Гидрометцентре рассказали о погоде на зиму Фото: REUTERS

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Декабрь 2019-го выдался на удивление теплым. Температура выше нормы на 10-12 градусов и это, по словам синоптиков, настоящая фантастика. Такой температурный режим больше соответствует весне, нежели зимнему месяцу.

- Это какая-то фантастика. Сейчас погода соответствует весенней — температурным значениям октября или апреля. Очень тёплые воздушные массы поступают с юга Атлантики, Средиземного моря и Ближнего Востока в европейскую часть России, - рассказал NEWS.ru и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Наблюдения синоптиков показывают, что за последние 30 лет зимы в российской столице стали теплее на 2–2,5 градуса. Аналогичная тенденция характерна и для регионов Северного полушария.

На земном шаре наблюдается потепление и его скорость Роман Вильфанд называет «невероятной». Температурные показатели, которые фиксируются сейчас, аномально высокие. Главная причина этого явления — усиленная хозяйственная деятельность человека.

Ранее синоптики сообщали, что к Новому году в столице все же выпадет снег, но перед этим аномально теплый декабрь-2019 побьет еще парочку температурных.

ИСТОЧНИК KP.RU