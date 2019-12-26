Настоятель Нотр-Дама предупредил об угрозе обрушения собора

СЕГОДНЯ 12:14 2019-12-26T12:14:13+03:00

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Собору Парижской Богоматери после пожара грозит обрушение. Об этом рассказал настоятель Нотр-Дама Патрик Шове. Он объяснил, что хотя здание и удалось своевременно потушить, до сих пор сохраняется вероятность, что установленные строительные леса обрушатся на здание.

«Сегодня есть 50% шанс, что собор будет сохранен. Существует такая же вероятность обрушения лесов на три свода, так что, как видите, здание все еще очень хрупкое», - цитирует настоятеля «Федеральное агентство новостей».

Шове добавил, что для соблюдения безопасности оставшиеся леса необходимо извлечь. По словам настоятеля, в этом году впервые со времен Великой французской революции конца XVIII века в соборе Нотр-Дам не состоялись рождественские службы.

Настоятель Шове добавил, что реставрационные работы в храме начнутся не раньше 2021 года. Хотя президент Франции пообещал восстановить достопримечательность за пять лет, архитекторы называют такие сроки маловероятными, передает сайт телеканала «Звезда».

Напомним, собор Парижской Богоматери загорелся в апреле текущего года. Пожарные тушили здание 12 часов. Пламя уничтожило шпиль, треть крыши и легендарные часы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/703370" frameborder="0"></iframe> Собор Парижской Богоматери в огне.

ИСТОЧНИК KP.RU