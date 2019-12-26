Forbes назвал пять самых разбогатевших за 2019 год российских миллиардеров
Деловое издание Forbes опубликовало список пяти самых разбогатевших за 2019 год российских миллиардеров.
Издание Forbes опубликовало список пяти самых разбогатевших за 2019 год российских миллиардеров.
Так, "золото" рейтинга у бизнесмена и одного из совладельцев "Норникеля" Владимира Потанина. За прошедший год он прибавил к своему капиталу почти $8 млрд, благодаря чему в рейтинге Forbes Real Time занимает уже третью строчку.
На втором месте в рейтинге по годовому приросту состояния — совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон (+$5,9 млрд).
"Бронза" у президента ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова, прирост — $5,3 млрд, до $23,8 млрд, На четвёртом месте рейтинга — владеющий долями в «Новатэке» и «Сибуре» Геннадий Тимченко (прирост составил $4,1 млрд, до $22,7 млрд).
Замыкает пятёрку лидеров основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов — прирост $3,8 млрд, до $20,2 млрд.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что Forbes назвал крупнейшие частные компании в России. Первую строчку в нем, как и год назад, занял нефтяной гигант "ЛУКОЙЛ".
Forbes назвал самых разбогатевших за год российских миллиардеров.Возглавил рейтинг совладелец «Норникеля» Владимир Потанин
ИСТОЧНИК KP.RU