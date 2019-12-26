Forbes назвал пять самых разбогатевших за 2019 год российских миллиардеров

СЕГОДНЯ 12:20 2019-12-26T12:57:20+03:00

"Золото" рейтинга у бизнесмена и одного из совладельцев "Норникеля" Владимира Потанина Фото: REUTERS

Абсолютным лидером рейтинга стал один из совладельцев «Норникеля» Владимир Потанин

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Деловое издание Forbes опубликовало список пяти самых разбогатевших за 2019 год российских миллиардеров.

Издание Forbes опубликовало список пяти самых разбогатевших за 2019 год российских миллиардеров.

Так, "золото" рейтинга у бизнесмена и одного из совладельцев "Норникеля" Владимира Потанина. За прошедший год он прибавил к своему капиталу почти $8 млрд, благодаря чему в рейтинге Forbes Real Time занимает уже третью строчку.

На втором месте в рейтинге по годовому приросту состояния — совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон (+$5,9 млрд).

"Бронза" у президента ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова, прирост — $5,3 млрд, до $23,8 млрд, На четвёртом месте рейтинга — владеющий долями в «Новатэке» и «Сибуре» Геннадий Тимченко (прирост составил $4,1 млрд, до $22,7 млрд).

Замыкает пятёрку лидеров основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов — прирост $3,8 млрд, до $20,2 млрд.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Forbes назвал крупнейшие частные компании в России. Первую строчку в нем, как и год назад, занял нефтяной гигант "ЛУКОЙЛ".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/751874" frameborder="0"></iframe> Forbes назвал самых разбогатевших за год российских миллиардеров.Возглавил рейтинг совладелец «Норникеля» Владимир Потанин

ИСТОЧНИК KP.RU