2019-12-26T12:57:20+03:00
Экономика

Forbes назвал пять самых разбогатевших за 2019 год российских миллиардеров

Абсолютным лидером рейтинга стал один из совладельцев «Норникеля» Владимир Потанин
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments7
"Золото" рейтинга у бизнесмена и одного из совладельцев "Норникеля" Владимира Потанина"Золото" рейтинга у бизнесмена и одного из совладельцев "Норникеля" Владимира ПотанинаФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Деловое издание Forbes опубликовало список пяти самых разбогатевших за 2019 год российских миллиардеров.

Издание Forbes опубликовало список пяти самых разбогатевших за 2019 год российских миллиардеров.

Издание Forbes опубликовало список пяти самых разбогатевших за 2019 год российских миллиардеров.

Так, "золото" рейтинга у бизнесмена и одного из совладельцев "Норникеля" Владимира Потанина. За прошедший год он прибавил к своему капиталу почти $8 млрд, благодаря чему в рейтинге Forbes Real Time занимает уже третью строчку.

На втором месте в рейтинге по годовому приросту состояния — совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон (+$5,9 млрд).

"Бронза" у президента ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова, прирост — $5,3 млрд, до $23,8 млрд, На четвёртом месте рейтинга — владеющий долями в «Новатэке» и «Сибуре» Геннадий Тимченко (прирост составил $4,1 млрд, до $22,7 млрд).

Замыкает пятёрку лидеров основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов — прирост $3,8 млрд, до $20,2 млрд.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Forbes назвал крупнейшие частные компании в России. Первую строчку в нем, как и год назад, занял нефтяной гигант "ЛУКОЙЛ".

Forbes назвал самых разбогатевших за год российских миллиардеров.Возглавил рейтинг совладелец «Норникеля» Владимир Потанин

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
"Чем раньше, тем лучше!". Песков о словах Путина про окончание стройки "Северного потока-2" своими силами
Forbes назвал пять самых разбогатевших за 2019 год российских миллиардеров
Половина российских автовладельцев поедут в новогоднее путешествие на машине
В Госдуме оценили подготовку США к информационной войне с Россией
Настоятель Нотр-Дама предупредил об угрозе обрушения собора
Владелец прав на свинку Пеппу отсудил 33 млн рублей у российского производителя
Какая-то фантастика: В Гидрометцентре рассказали о погоде на зиму
"Напали двое неизвестных": В Росгвардии прокомментировали нападение на сотрудника силового ведомства
Роспотребнадзор предупредил о риске заразиться гриппом через денежные купюры
Появилось видео испытаний нового мобильного комплекса ПВО
В МИДе ждут ответа Трампа на приглашение посетить Москву 9 мая
Не придется посещать ГИБДД: Россияне смогут регистрировать автомобили в автосалоне
83 процента работодателей устраивают корпоративы для сотрудников
Ученые рассказали о пользе прерывистого голодания
Гигантские пуховики атакуют: Главный fashion-тренд 2019 года — оверсайз-одежда
Минобороны РФ повысит пенсии и оклады военнослужащих
"Заряжайте телефоны утром": Эксперт рассказал о главных ошибках при зарядке смартфона
В Москве на "оранжевой" ветке метро парализовано движение из-за пассажира на пути
Немцы заявили, что Трамп больше угрожает миру, чем Ким Чен Ын
Потопы, пожары и квартирные кражи: в СК «Сбербанк страхование» назвали основные причины «новогодних катаклизмов»
Курсант задержал в московском метро женщину, которая напала с ножом на пассажирку
"Все хотят иметь на руках доллары": Министр финансов США рассказал, куда "исчезли" $1,5 триллиона наличными