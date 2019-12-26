Кобра укусила укротителя змей, который полез к ней с поцелуем

СЕГОДНЯ 16:58 2019-12-26T17:02:28+03:00

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Змеелов-любитель попал в больницу после того, как попытался позабавить толпу поцелуем с коброй. Рептилия и укротитель змей встретились случайно, кобру на улице заметили жители города Бхадравати. Стали искать человека, который сможет схватить змею и отнести подальше от домов. Кто-то вспомнил про любителя-укротителя по имени Сону.

Как сообщает издание Newsflare, с задачей, которую перед ним ставили, змеелов справился отлично. Он схватил рептилию, но решил позабавить толпу, повторив знаменитый трюк с поцелуем кобры.

- Сону хотел подражать трюкам, которые он видел на YouTube. Но вместо того, чтобы поцеловать кобру сзади, он глупо поцеловал ее спереди и заплатил цену,- рассказал свидетель происшествия.

Кобра укусила укротителя, у Сону началось кровотечение. Очевидцы вызвали для него врачей, в результате змеелов оказался в больнице.

Сайт kp.ru писал, что в Индонезии певица умерла на сцене после укуса кобры.

В Индии кобра набросилась на пытавшегося ее поцеловать змеелова.

ИСТОЧНИК KP.RU