2019-12-26T17:02:28+03:00
В мире

Кобра укусила укротителя змей, который полез к ней с поцелуем

Мужчина хотел повеселить прохожих своим «искусством»
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Змея напала укусила мужчину в губуЗмея напала укусила мужчину в губуФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Змеелов-любитель попал в больницу после того, как попытался позабавить толпу поцелуем с коброй. Рептилия и укротитель змей встретились случайно, кобру на улице заметили жители города Бхадравати. Стали искать человека, который сможет схватить змею и отнести подальше от домов. Кто-то вспомнил про любителя-укротителя по имени Сону.

Как сообщает издание Newsflare, с задачей, которую перед ним ставили, змеелов справился отлично. Он схватил рептилию, но решил позабавить толпу, повторив знаменитый трюк с поцелуем кобры.

- Сону хотел подражать трюкам, которые он видел на YouTube. Но вместо того, чтобы поцеловать кобру сзади, он глупо поцеловал ее спереди и заплатил цену,- рассказал свидетель происшествия.

Кобра укусила укротителя, у Сону началось кровотечение. Очевидцы вызвали для него врачей, в результате змеелов оказался в больнице.

Сайт kp.ru писал, что в Индонезии певица умерла на сцене после укуса кобры.

В Индии кобра набросилась на пытавшегося ее поцеловать змеелова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Синоптики пообещали москвичам к новому году «барическую пилу»
Захарова: просьба ФРГ о помощи в расследовании Хангошвили поступила уже после высылки дипломатов
В МИД России пообещали «зеркальный» ответ США после введения санкций к «Северному потоку -2»
В Министерстве труда посчитали численность рабочей силы в России
Кобра укусила укротителя змей, который полез к ней с поцелуем
Алексей Комиссаров подвел главные итоги года АНО «Россия – страна возможностей»
РПЦ прекращает поминовение Александрийского патриарха из-за признания им Православной церкви Украины
Россия выделит 95 млрд рублей на борьбу с онкологией в 2020 году
Трамп предположил, что «рождественский подарок» из Северной Кореи не ракетный пуск, а «красивая ваза»
Больше половины украинцев считают вступление в НАТО гарантией безопасности
Захарова провела брифинг в жёлтом жилете
Обмен "всех на всех" между Киевом и Донбассом состоится 29 декабря
Три новых уголовных дела завели на Арашуковых
Президент Ирака подал в отставку
Минпромторг не одобрил идею снижения беспошлинных интернет-покупок до 20 евро
В посольстве США на Украине осудили запуск поездов по Крымскому мосту
Офис создателей фильма про Иисуса нетрадиционной ориентации забросали коктейлями Молотова
США усиливают позиции в Средиземном море для противостояния Турции и России
Правительство одобрило введение штрафа за проезд по платной дороге без оплаты
Орешкин назвал американские санкции «серьезной проблемой» для всего мира
"Догнал в два прыжка": 80-летний российский журналист задержал грабителя в центре Лондона
Источник: Британские кураторы стоят за преследованием журналистов Sputnik в Эстонии
В МИД РФ предупредили россиян о сбоях в работе транспорта во Франции
Песков: В Кремле не помнят инициатив Джонсона по улучшению диалога с РФ
Центробанк: Официальный курс евро на пятницу вырос до 68,5 рубля
"Чем раньше, тем лучше!". Песков о словах Путина про окончание стройки "Северного потока-2" своими силами
Forbes назвал пять самых разбогатевших за 2019 год российских миллиардеров