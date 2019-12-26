Кобра укусила укротителя змей, который полез к ней с поцелуем
Змеелов-любитель попал в больницу после того, как попытался позабавить толпу поцелуем с коброй. Рептилия и укротитель змей встретились случайно, кобру на улице заметили жители города Бхадравати. Стали искать человека, который сможет схватить змею и отнести подальше от домов. Кто-то вспомнил про любителя-укротителя по имени Сону.
Как сообщает издание Newsflare, с задачей, которую перед ним ставили, змеелов справился отлично. Он схватил рептилию, но решил позабавить толпу, повторив знаменитый трюк с поцелуем кобры.
- Сону хотел подражать трюкам, которые он видел на YouTube. Но вместо того, чтобы поцеловать кобру сзади, он глупо поцеловал ее спереди и заплатил цену,- рассказал свидетель происшествия.
Кобра укусила укротителя, у Сону началось кровотечение. Очевидцы вызвали для него врачей, в результате змеелов оказался в больнице.
Сайт kp.ru писал, что в Индонезии певица умерла на сцене после укуса кобры.
В Индии кобра набросилась на пытавшегося ее поцеловать змеелова.
ИСТОЧНИК KP.RU