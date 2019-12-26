Лапшичник подсыпал клиентам наркотики, чтобы вызвать у них зависимость

СЕГОДНЯ 18:47 2019-12-26T18:50:54+03:00

Мужчина рассчитывал, что люди будут снова и снова возвращаться к нему за «дозой» супа

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В Китае владельца небольшого кафе арестовали за «секретный ингредиент». В традиционные китайские блюда с лапшой он стал добавлять наркотики. В основном мак, который выращивал на своем участке. Предприниматель решил, что блюда с таким ингредиентом вызовут зависимость у клиентов и они будут возвращаться в его заведение снова и снова, даже не понимая, почему их тянет именно сюда. Но клиенты, которые о наркотиках в еде ничего не знали, даже не заметили сильного изменения в состоянии организма.

Но наркотики обнаружили в медицинской лаборатории, куда обратился один из клиентов лапшичной за справкой. В крови нашли запрещенные вещества, но мужчина уверял – никогда ничего подобного не употреблял. Последнее, что ел – лапша в местном кафе.

После этого, как сообщает World of Buzz, в лапшичную нагрянули полицейские. На кухне нашли 75 граммов опийного мака, заведение закрыли. Теперь идет расследование, полиции предстоит выяснить, всем ли клиентам повар подсыпал наркотики.

ИСТОЧНИК KP.RU