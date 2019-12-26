2019-12-26T18:54:38+03:00
Общество

Назван самые популярные смартфоны 2019 года

Россияне тратят на гаджеты в среднем 16,5 тысяч рублей
Елена АКИМОВА
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Названы самые популярные телефоны 2019 годаНазваны самые популярные телефоны 2019 годаФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Названы самые популярные смартфоны, которые россияне чаще всего покупали в 2019 году. О том, каким устройствам отдавали предпочтение, рассказали телеканалу «360» в пресс-службе Группы «М.Видео-Эльдорадо».

Активнее всего покупатели интересуются моделями с ценником от 10 до 20 тысяч рублей. Если говорить о дорогих лотах, то это устройства, которые стоят от 50 тысяч рублей. В связи с этим средний чек увеличился до 16,5 тысячи рублей — на 6%, или почти на тысячу.

Если говорить о самых популярных моделях, то покупатели отдавали предпочтение давно знакомым и проверенным маркам: Samsung, Apple, Huawei, Honor и Xiaomi. На устройства данных производителей приходится восемь из 10 смартфонов.

К техническим требования тоже предъявляют особые пожелания: экран не менее шести дюймов, 128 гигабайт памяти, камера - от 16 мегапикселей. Устройство должно поддерживать сети 4G (93%) и иметь два слота для SIM-карт (90%).

Что касается дизайна, россияне выбирают безрамочные девайсы. Самый популярный в торговой сети оказался Samsung Galaxy A50. Самым необычным признан Samsung Galaxy Fold с гнущимся экраном. Стоимость новинки 159,9 тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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