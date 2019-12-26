Песков рассказал, как президент предпочитает отмечать Новый год

СЕГОДНЯ 22:07 2019-12-26T22:08:58+03:00

Президенту не всегда удается отпраздновать новый год в кругу близких Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Владимир Путин предпочитает отмечать новый год в кругу семьи и друзей, но удается ему встретить праздник в таком формате не часто. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

- Вы знаете, что он неоднократно справлял Новый Год и по всей географии нашей страны. Я вот помню, первое, что приходит в голову, это когда он в Хабаровске встречал Новый Год.

Это было в 2013 году. Тогда президент приехал в Хабаровск, чтобы встретиться с жертвами наводнения, здесь же записал новогоднее обращение к россиянам. По пути в Хабаровск он залетел в Читу, где встретился со вдовой утонувшего на Дальнем востоке солдата - сержант контрактной службы Баир Банзаракцаев погб, пытаясь спасти от затопления "КамАЗ".

Если таких поездок у главы государства не запланировано, то он предпочитает отмечать новый год дома.

- Делает это скромно. И, собственно, это его личное время, которое не так часто у него бывает, - сказал пресс-секретарь президента.

ИСТОЧНИК KP.RU