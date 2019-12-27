2019-12-27T02:00:51+03:00
Политика

Россия отправила три судна на совместные учения с Ираном и Китаем

Тренировочные мероприятия пройду в Оманском заливе
Мария ИГНАТЬЕВА
Поделиться:
Россия отправила три судна на совместные учения с Ираном и КитаемРоссия отправила три судна на совместные учения с Ираном и КитаемФото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Россия отправила в Оманский залив на совместные военно-морские учения с Китаем и Ираном боевой корабль, танкер и спасательный буксир. Мероприятия пройдут с 27 по 30 декабря.

Как пишет газета российских вооруженных сил "Красная звезда", с китайской стороны в учениях примет участие ракетный эсминец "Синин".

- В соответствии с договоренностью сторон в период с 27 по 30 декабря 2019 года отряд боевых кораблей Балтийского флота в составе сторожевого корабля "Ярослав Мудрый", танкера "Ельня" и спасательного буксира "Виктор Конецкий" примет участие в российско-иранско-китайском военно-морском учении, - передает газета.

Отмечается, что участники учений отработают элементы совместного маневрирования, а также организуют связь и помогут судну, которое терпит бедствие. Помимо этого они отыграют сценарий освобождения корабля, захваченного пиратами.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Канаде сошел с рельсов товарный поезд
Россия отправила три судна на совместные учения с Ираном и Китаем
Русская православная церковь "благословила" крещение детей под именами "иностранных" святых
Washington Post: Трамп подыскивает преемника Помпео
США будет следить за учениями России, КНР и Ирана
Путин выразил соболезнования родственникам Галины Волчек
Эксперт объяснил, что могут повлечь за собой задержки в строительстве «Северного потока -2»
Reuters: Ливия направила Турции запрос на оказание военной поддержки
Король Швеции во время своей рождественской речи лишил внуков королевских титулов, чтобы помочь им «создать свое будущее»
Генсек ООН поручил сотрудникам следить за ситуацией с выдачей виз США российским дипломатам
Песков рассказал, как президент предпочитает отмечать Новый год
Александр Калягин: «Для меня Волчек – пример, как надо вести театр и любить актеров»
Владимир Винокур о смерти Галины Волчек: «Она человек XX и XXI века»