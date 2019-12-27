СЕГОДНЯ 02:00 2019-12-27T02:00:51+03:00

Россия отправила три судна на совместные учения с Ираном и Китаем Фото: Артем КИЛЬКИН

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Россия отправила в Оманский залив на совместные военно-морские учения с Китаем и Ираном боевой корабль, танкер и спасательный буксир. Мероприятия пройдут с 27 по 30 декабря.

Как пишет газета российских вооруженных сил "Красная звезда", с китайской стороны в учениях примет участие ракетный эсминец "Синин".

- В соответствии с договоренностью сторон в период с 27 по 30 декабря 2019 года отряд боевых кораблей Балтийского флота в составе сторожевого корабля "Ярослав Мудрый", танкера "Ельня" и спасательного буксира "Виктор Конецкий" примет участие в российско-иранско-китайском военно-морском учении, - передает газета.

Отмечается, что участники учений отработают элементы совместного маневрирования, а также организуют связь и помогут судну, которое терпит бедствие. Помимо этого они отыграют сценарий освобождения корабля, захваченного пиратами.

ИСТОЧНИК KP.RU