На Украине предложили ввести запрет на цитирование в СМИ Путина

СЕГОДНЯ 04:50 2019-12-27T04:50:50+03:00

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Министерство культуры Украины предложило запретить "позитивное освещение" событий в России. Это прописано в законопроекте о регулировании работы СМИ. В ведомстве уже разработали соответствующий законопроект. Под него попадают издания и онлайн-ресурсы. Согласно документу, надзор за медиарынком будет осуществлять Нацсовет по вопросам ТВ и радиовещания.

Как пишет издание "Страны.ua", среди "запретных тем" положительная информация о советских деятелях. За исключением тех, кто развивал украинскую науку и культуру. В случае нарушения СМИ рискует потерять лицензию, а сайт могут заблокировать.

Отдельным пунктом прописан запрет в отношении России. Пропаганду и популяризацию "органов государства-агрессора" вести нельзя. Как пишет издание, под запрет попадают и выступления президента РФ Владимира Путина, где он говорит о достижениях страны. В целом, под "запретные категории" попадают почти вся официальная информация из России, так ка она может быть квалифицирована как популяризация действий против Украины.

Законопроект в ближайшее время внесут на рассмотрение Верховной рады.

ИСТОЧНИК KP.RU