2019-12-27T04:50:50+03:00
Политика

На Украине предложили ввести запрет на цитирование в СМИ Путина

Минкульт уже разработал законопроект, запрещающий "позитивное освещение" событий в России
Мария ИГНАТЬЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
На Украине предложили ввести запрет на цитирование в СМИ ПутинаНа Украине предложили ввести запрет на цитирование в СМИ ПутинаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Министерство культуры Украины предложило запретить "позитивное освещение" событий в России. Это прописано в законопроекте о регулировании работы СМИ. В ведомстве уже разработали соответствующий законопроект. Под него попадают издания и онлайн-ресурсы. Согласно документу, надзор за медиарынком будет осуществлять Нацсовет по вопросам ТВ и радиовещания.

Как пишет издание "Страны.ua", среди "запретных тем" положительная информация о советских деятелях. За исключением тех, кто развивал украинскую науку и культуру. В случае нарушения СМИ рискует потерять лицензию, а сайт могут заблокировать.

Отдельным пунктом прописан запрет в отношении России. Пропаганду и популяризацию "органов государства-агрессора" вести нельзя. Как пишет издание, под запрет попадают и выступления президента РФ Владимира Путина, где он говорит о достижениях страны. В целом, под "запретные категории" попадают почти вся официальная информация из России, так ка она может быть квалифицирована как популяризация действий против Украины.

Законопроект в ближайшее время внесут на рассмотрение Верховной рады.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Перу McDonald's оштрафовали за гибель двух сотрудников на рабочем месте
Социологи: российские мужчины больше чем женщины хотят встретить любовь в 2020 году
На Украине предложили ввести запрет на цитирование в СМИ Путина
С космодрома "Плесецк" стартовала ракета "Рокот"
В Росстате рассказали об убыли населения в ближайшие 16 лет
В Канаде сошел с рельсов товарный поезд
Россия отправила три судна на совместные учения с Ираном и Китаем
Русская православная церковь "благословила" крещение детей под именами "иностранных" святых
Washington Post: Трамп подыскивает преемника Помпео
США будет следить за учениями России, КНР и Ирана
Путин выразил соболезнования родственникам Галины Волчек
Эксперт объяснил, что могут повлечь за собой задержки в строительстве «Северного потока -2»
Reuters: Ливия направила Турции запрос на оказание военной поддержки
Король Швеции во время своей рождественской речи лишил внуков королевских титулов, чтобы помочь им «создать свое будущее»
Генсек ООН поручил сотрудникам следить за ситуацией с выдачей виз США российским дипломатам
Песков рассказал, как президент предпочитает отмечать Новый год
Александр Калягин: «Для меня Волчек – пример, как надо вести театр и любить актеров»
Владимир Винокур о смерти Галины Волчек: «Она человек XX и XXI века»