2019-12-27T12:14:27+03:00
Наука

В Мексике найден неизвестный дворец майя

55-метровое сооружение расположено глубоко в джунглях
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Археологи нашли в Мексике следы цивилизации майяАрхеологи нашли в Мексике следы цивилизации майяФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Мексике археологи обнаружили ранее неизвестный дворец цивилизации майя. Здание высотой 55 метров расположено глубоко в джунглях на полуострове Юкатан.

Найденная постройка датируется двумя датами использования в 600—900-х и 850—1015-х годах нашей эры. При этом несмотря на то, что дворцу уже около 1,5 тысяч лет, некоторые его части хорошо сохранились и до наших дней, передает сайт телеканала «Звезда».

Кроме дворца археологи нашли еще четыре здания доиспанского периода майя. В настоящее время специалисты проводят работы по расчистке мест, картографированию и топографической разметке находок.

«Именно пирамида в Чичен-Ице и прилегавший к ней мегаполис на северо-востоке современного Юкатана, оказал свое влияние на такие места как Кулуба. Судя по найденным обсидиановым и керамическим изделиям, можно сделать вывод, что найденный дворец является частью государства народа ица», — цитирует археолога Альфредо Баррера Рубио телеканал «360».

Полевые работы в этом районе продолжатся до весны 2020 года. Антропологи планируют провести экспертизу найденных останков, чтобы установить пол, возраст и причину смерти древних людей. Археологи же продолжат раскопки и изучение найденных предметов быта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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