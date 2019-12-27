Forbes составил рейтинг самых успешных российских миллиардеров десятилетия
Журнал Forbes составил рейтинг самых успешных российских миллиардеров уходящего десятилетия. В список попали десять бизнесменов, состояние которых увеличилось в общей сложности на 111 миллиардов долларов с 2010 года.
Согласно данным издания, больше всех разбогател председатель правления газовой компании "Новатэк" Леонид Михельсон. На конец 2019 года состояние предпринимателя оценивалось в 27 млрд долларов. Для сравнения, десять лет назад было всего 4,4 млрд.
На втором месте оказался владелец инвестиционной группы Volga Group Геннадий Тимченко с 22,7 млрд долларов. С 2010 года его состояние увеличилось более чем в десять раз.
Замыкает тройку лидеров генеральный директор "Норильского никеля" Владимир Потанин. В его случае прирост состояния составил 13,5 млрд долларов - до 23,8 млрд.
Рейтинг самых успешных миллиардеров России
Также в рейтинг вошли бизнесмены Вагит Алекперов, Алексей Мордашов, Андрей Мельниченко, Виктор Вексельберг, Алишер Усманов, Владимир Лисин и Андрей Козицын.
Ознакомиться с пятеркой российских миллиардеров, которые больше всего разбогатели за 2019 год, можно на сайте kp.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU