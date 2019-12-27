Forbes составил рейтинг самых успешных российских миллиардеров десятилетия

СЕГОДНЯ 12:27 2019-12-27T12:43:09+03:00

С 2010 года состояние этих бизнесменов увеличилось в общей сложности на $111 млрд

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Журнал Forbes составил рейтинг самых успешных российских миллиардеров уходящего десятилетия. В список попали десять бизнесменов, состояние которых увеличилось в общей сложности на 111 миллиардов долларов с 2010 года.

Согласно данным издания, больше всех разбогател председатель правления газовой компании "Новатэк" Леонид Михельсон. На конец 2019 года состояние предпринимателя оценивалось в 27 млрд долларов. Для сравнения, десять лет назад было всего 4,4 млрд.

На втором месте оказался владелец инвестиционной группы Volga Group Геннадий Тимченко с 22,7 млрд долларов. С 2010 года его состояние увеличилось более чем в десять раз.

Замыкает тройку лидеров генеральный директор "Норильского никеля" Владимир Потанин. В его случае прирост состояния составил 13,5 млрд долларов - до 23,8 млрд.

Рейтинг самых успешных миллиардеров России

Также в рейтинг вошли бизнесмены Вагит Алекперов, Алексей Мордашов, Андрей Мельниченко, Виктор Вексельберг, Алишер Усманов, Владимир Лисин и Андрей Козицын.

Ознакомиться с пятеркой российских миллиардеров, которые больше всего разбогатели за 2019 год, можно на сайте kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU