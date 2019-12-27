Кандидату в президенты США посоветовали почитать Библию после того, как она написал, что Иисус был беженцем

СЕГОДНЯ 18:31 2019-12-27T18:36:07+03:00

Пит Буттиджич ранее опубликовал тезисы своей предвыборной кампании, один из них – увеличить число беженцев в США

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Мэр города Саут-Бенд, который собирается баллотироваться в президенты США, попал в интернет-скандал из-за рождественского поздравления. Пит Буттиджич поздравил подписчиков с праздником, предположив, что и Иисус был беженцем:

- Я присоединяюсь к миллионам людей по всему миру в праздновании прихода божества на землю, которое пришло в этот мир не в богатстве, а в нищете, не как гражданин, а как беженец,-написал политик в твиттер.

Таким сообщением он, видимо, хотел, еще раз подтвердить свою верность избранной линии в рамках предвыборной кампании. Один из тезисов Буттиджича – значительное увеличение беженцев в США. Но наткнулся на непонимание со стороны тех, кто все-таки читал Библию. Пользователи раскритиковали политика, в числе возмущенных были и религиозные деятели.

- Ни в каком смысле Иисус «не пришел в этот мир как беженец». Нет также оснований полагать, что Иосиф был особенно беден. Так что в этом твите нет ничего правильного, - прокомментировал пост блогер Мэтт Уолш.

Политика попросили почитать Библию и не использовать этот образ в предвыборной кампании.

- Иисус НЕ был «беженцем». Он был жертвой большой налоговой политики, которая вынуждала беременную женщину путешествовать на 90 миль. чтобы убедиться, что ее семья заплатила налоги, - написал Ларри Швейкарт.

ИСТОЧНИК KP.RU