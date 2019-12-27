Футболист разбил свой Lamborghini, находясь за рулем в костюме снеговика

СЕГОДНЯ 19:12 2019-12-27T19:12:06+03:00

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Нападающий английского футбольного клуба "Вест Хэм" Майкл Антонио попал в аварию и разбил свой автомобиль «Lamborghini Huracan». Машина, как оказалось, стоила порядка 250 тысяч евро.

25 декабря Антонио в в прекрасном расположении духа направлялся на рождественскую вечеринку. К празднику 29-летний футболист подготовился, как никогда, хорошо. Майкл прикупил костюм снеговика, надел его и даже привязал к носу морковку. В таком наряде он даже успел спеть песню Walking In The Air и выложить её в Инстаграм.

Однако доехать до вечеринки без происшествий ему так и не удалось. По пути Майкл попал в аварию - неудачно съехал с дороги и врезался в палисадник. К счастью, водитель совсем не пострадал, в отличие от спорткара.

Уже на следующий день Майкл, как ни в чем не бывало, играл в матче против «Кристал Пэлас». Но и в этот день удача была не на его стороне. Команда Антонио проиграла со счетом 1:2, пишет Daily Mail.

antonio_michail Нападающий английского клуба разбил Ламборгини , находясь за рулем в костюме снеговика

ИСТОЧНИК KP.RU