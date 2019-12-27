"Газпром" выплатил Украине 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского суда

СЕГОДНЯ 19:38 2019-12-27T19:59:05+03:00

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Компания "Газпром" выплатила Украине компенсацию, установленную решением Стокгольмского суда. Речь идет о сумме в 2,9 миллиардов долларов. Об этом сообщают в российской газовой компании.

Ранее глава "Нафтогаза" заявлял, что до урегулирования судебного спора невозможно будет подписать новый газовый контракт. Помимо денег, которые постановил взыскать с "Газпрома" Стокгольмский суд, украинцы рассчитывали на разного рода компенсации, сумма по расчетам представителей "Нафтогаза" достигала почти 22 миллиардов долларов. В России с этими финансовыми претензиями не согласились.

Напомним, новый газовый контракт между Россией и Украиной еще не подписан. Украинский премьер-министр 27 декабря сообщил, что потребуется еще два дня на то, чтобы стороны смогли договориться. В Украине предлагали России контракт на 10 лет, но в "Газпроме" одобрили вариант соглашения сроком вдвое меньше.

ИСТОЧНИК KP.RU