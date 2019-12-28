Во Франции подросток убил крестом священника-педофила

СЕГОДНЯ 17:39 2019-12-28T17:40:37+03:00

По версии следствия Отец Роджер Матассоли подверг насилию не только этого юношу, но и его отца

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Во Франции подросток предположительно из мести убил священника. Отца Роджера Матассоли отстранили от служения по подозрению в насилии над детьми. Он надругался по меньшей мере над четырьмя мальчиками с 1660 по 2000 годы. Жители в Агнце, что на севере Франции, говорят, что в дом священника еженедельно приходили мальчика.

- Все в деревне знали, были слухи, но никто не предпринимал никаких действий, - рассказала The Daily Mail cестра одной из жертв по имени Колетт.

Она обнаружила на свалке фото, на котором Матассоли был снят обнаженным. Он оправдывался, что снимок сделан еще в армии. Но женщина не поверила – на фото был мужчина, который значительно старше 18 лет.

Александр В. напал на 91-летнего священника в его доме. Он проткнул крестом шею Матассоли и скрылся. 19-летнего юношу вскоре задержали полицейские. Он признался в содеянном, объяснив, что долгие годы подвергался насилию со стороны священника. Еще мальчиком он приходил убираться в доме мужчины за деньги. Следствие выяснили, что Матассоли мог надругаться не только над Александром, но и над его отцом. Родитель юноши рассказал, что тоже был жертвой священника.

Из-за психиатрических проблем подозреваемый в убийстве переведен в больницу, и до 26 декабря ему не было предъявлено официальное обвинение. В полиции квалифицировали дело как акт мести.

ИСТОЧНИК KP.RU