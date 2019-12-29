СЕГОДНЯ 13:46 2019-12-29T14:10:27+03:00

Пассажиры первого поезда из Петербурга в Крым попали в базу «Миротворец» Фото: Facebook

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Пассажиры первого поезда "Таврия" из Санкт -Петербурга в Крым попали в украинскую базу "Миротворец". В Киеве заявили, что причиной такого решения стало "сознательное нарушение госграницы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым».

Напомним, 23 декабря первый поезд, который открыл железнодорожное сообщение по Крымскому мосту, отправился из Санкт-Петербурга в Севастополь.

Напомним, сайт "Миротворец" включает данные о россиянах, украинцах и других гражданах, которые посещают Крым без разрешения Киева или же являются участниками конфликта в Донбассе, пишет издание "Фонтанка".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что на днях по Крымскому мосту в Симферополь прибыл поезд из Москвы. Вторую «Таврию» с материка встречали сотни жителей полуострова. Фирменный поезд «Таврия» отправился из Москвы 24 декабря в 23:45 с Казанского вокзала.

ИСТОЧНИК KP.RU