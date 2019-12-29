Обмен пленными между Украиной и Донбассом успешно завершен

СЕГОДНЯ 16:04 2019-12-29T16:24:09+03:00

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На линии разграничения в Донбассе завершился обмен военнопленными между Украиной, Донецкой и Луганской народными республики. Представители Киева должны были передать ополченцам 87 человек, те, в свою очередь, освободить 55. Обмен проходил в формате "все на всех".

Первыми процедуру завершили представители Луганска. Они освободили 25 пленных в обмен на 63 человек. Следующим на очереди был Донецк. Сайт kp.ru вел прямую трансляцию с места событий.

Сколько в итоге человек получил Донбасс, а сколько Киев, уточняется. Агентство "Интерфакс" со ссылкой на свои источники сообщает, что представители ДЛНР получили не всех обещанных военнопленных. Однако было ли это решение самих "заключенных", или украинская сторона передумала, пока неизвестно.

Колонны с освобожденными людьми и их родными выдвинулись в Луганск и Донецк. Среди них есть россияне и граждане других стран. Переданных Украине пленных сначала доставят в Краматорск, а потом в Борисполь.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/752420" frameborder="0"></iframe> Дарья Морозова - уполномоченный по правам человека Донецкой Народной Республики.Никита МАКАРЕНКОВ

ИСТОЧНИК KP.RU