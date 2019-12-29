Киев освободил пятерых экс-бойцов "Беркута" в рамках обмена с Донбассом
Пятерых экс-сотрудников украинского спецподразделения "Беркут" передали представителям Донбасса в рамках обмена военнопленными. Обвиняемые в гибели протестующих на Майдане бойцы сами выразили желание участвовать в процедуре, и их внесли в списки.
В субботу, 28 декабря, Киевский апелляционный суд освободил заключенных под поручительство, а в ночь на воскресенье их вывезли из СИЗО в сторону КПП на линии соприкосновения, несмотря на акции протесты.
"Да, их уже обменяли", - цитирует агентство "Укринформ" адвоката бывших сотрудников "Беркута" Игоря Варфоломеева.
Сайт kp.ru писал, что 29 декабря состоялся долгожданный обмен военнопленными между Киевом, Донецкой и Луганской народными республиками. Изначально планировалось, что представители Украины освободят 85 задержанных, а ЛДНР - 55, однако в итоге получился формат 139 на 81. Об этом свидетельствуют предварительные данные.
Дарья Морозова - уполномоченный по правам человека Донецкой Народной Республики.Никита МАКАРЕНКОВ
ИСТОЧНИК KP.RU
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