Киев освободил пятерых экс-бойцов "Беркута" в рамках обмена с Донбассом

СЕГОДНЯ 17:38 2019-12-29T17:53:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Пятерых экс-сотрудников украинского спецподразделения "Беркут" передали представителям Донбасса в рамках обмена военнопленными. Обвиняемые в гибели протестующих на Майдане бойцы сами выразили желание участвовать в процедуре, и их внесли в списки.

В субботу, 28 декабря, Киевский апелляционный суд освободил заключенных под поручительство, а в ночь на воскресенье их вывезли из СИЗО в сторону КПП на линии соприкосновения, несмотря на акции протесты.

"Да, их уже обменяли", - цитирует агентство "Укринформ" адвоката бывших сотрудников "Беркута" Игоря Варфоломеева.

Сайт kp.ru писал, что 29 декабря состоялся долгожданный обмен военнопленными между Киевом, Донецкой и Луганской народными республиками. Изначально планировалось, что представители Украины освободят 85 задержанных, а ЛДНР - 55, однако в итоге получился формат 139 на 81. Об этом свидетельствуют предварительные данные.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/752420" frameborder="0"></iframe> Дарья Морозова - уполномоченный по правам человека Донецкой Народной Республики.Никита МАКАРЕНКОВ

ИСТОЧНИК KP.RU