"Ростелеком" опроверг утечку данных пользователей портала госуслуг
Данные клиентов провайдера надежно защищены
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Компания "Ростелеком" не выявила утечек данных пользователей портала госуслуг и Единой системы идентификации и аутентификации. Таким образом пресс-служба провайдера опровергла появившиеся в СМИ сообщения о том, что персональные сведения 28 тысяч человек оказались в свободном доступе.
"Все подсистемы инфраструктуры электронного правительства функционируют в штатном режиме, данные пользователей надежно защищены", - цитирует ТАСС пресс-службу.
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ИСТОЧНИК KP.RU