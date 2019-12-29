Bloomberg назвал главное достижение Путина за 20 лет

СЕГОДНЯ 21:57 2019-12-29T22:25:29+03:00

При действующем президенте Россия вернула свое влияние и достигла финансового баланса

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Информационное агентство Bloomberg подвело итоги 20-летнего правления президента России Владимира Путина. Эксперты издания пришли к выводу, что самым значимым достижением политика за все время нахождения у власти является наращивание геополитического влияния при весьма небольшом бюджете.

Соединенные Штаты тратят на обороны вдвое больше, чем наша страна на все сферы деятельности, однако именно она остается основной силой на Ближнем Востоке, а теперь еще и расширяет влияние на Африку.

По версии Bloomberg, именно Путин сделал так, что Россия вновь приобрела "вес" на международной арене после распада СССР. Он вернул Крым, наладил отношения с Китаем, взял под контроль ситуацию в Сирии и обеспечил Турцию вооружением.

Также России удалось достичь финансового баланса. Международный валютный фонд и многие рейтинговые агентства называют экономику РФ "одной из самых здоровых в мире". Этому во многом способствовала осторожность, с которой Москва подходила к финансовым вопросам после событий 2014 года на Украине.

"Комсомолка" также решила подвести итоги двадцатилетнего правления Путина. Об итогах исследования читайте на сайте kp.ru.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/724942" frameborder="0"></iframe> Путин в большой политике 20 лет!.В августе 1999-го Владимир Путин был назначен исполняющим обязанности главы правительства

ИСТОЧНИК KP.RU