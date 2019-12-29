Зеленский лично встретил в Киеве вернувшихся из Донбасса украинских военных

29 Дек. 23:50 2019-12-30T00:01:06+03:00

Самолет с освобожденными украинцами на борту прибыл в столичный аэропорт «Борисполь» [фото]

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Вечером в воскресенье, 29 декабря, в киевском аэропорту «Борисполь» приземлился самолет с украинцами, вернувшимися из опальных Донецкой и Луганской народных республик. У трапа освобожденных лично встречает президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства пожимает руку и обнимает каждого соотечественника, который выходит из воздушного судна. Первыми из самолета, прибывшего в Киев с военного аэродрома в Харьковской области, вышли военнослужащие. Трансляцию встречи ведут все украинские телеканалы.

Президент Украины пожимает руку и обнимает каждого украинца, который выходит из самолетаФото: REUTERS

Напомним, как писал сайт kp.ru, в канун Нового года, 29 декабря, состоялся обмен пленными между Украиной и Донбассом. Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, Киев получил 81 человека, Донецк и Луганск — 139. Позже офис президента Украины объявил, что домой из Донбасса вернулись 76 украинцев.

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Киев и республики Донбасса завершили обмен удерживаемыми лицами, о котором договорились в Париже участники «нормандского формата» (подробности).

МНЕНИЕ

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В воскресенье, на контрольном пункте «Майорское» под Горловкой состоялся обмен задержанных лиц между официальным Киевом и республиками Донбасса. Сначала речь шла о том, что республики передадут украинской стороне 55 задержанных в обмен на 87 человек. Позже со слов омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой стало известно, что около 20 человек «киевского списка» участвовать в обмене отказались. Они «захотели остаться на украинской территории». Два человека решили остаться в ДНР. В итоге к 16.00 по московскому времени стало известно о завершении обмена (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU