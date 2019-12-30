Пушков напомнил Моравецкому, что Польша «набивалась в союзники к Гитлеру»

СЕГОДНЯ 00:57 2019-12-30T01:12:11+03:00

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Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова премьера Польши Матеуша Моравецкого, который назвал пакт Молотова-Риббентропа «военным союзом», заявив, что Советский Союз несет «такую же ответственность за начало Второй мировой войны, как и фашистская Германия».

«Польша первой в Европе заключила пакт о ненападении с Германией, откусила кусок Чехословакии после сговора в Мюнхене, всячески набивалась в союзники к Гитлеру. Но Гитлер не предполагал Польши на карте Европы», - написал Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

Российский сенатор добавил, что сейчас Варшава должна предъявлять претензии «лишь своей довоенной элите».

Напомним, как писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин на расширенной коллегии Минобороны обвинил Европарламент в попытках извратить историю, а также высказался о после Польши в нацистской германии, который поддержал идею Гитлера выслать евреев из Европы в африканские «колонии» и даже пообещал поставить ему за это памятник в Варшаве.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="464" src="https://www.kp.ru/video/embed/751563" frameborder="0"></iframe> «Сволочь! Свинья антисемитская!»: Путин не сдержался в выражениях, говоря о после Польши в нацисткой Германии.Из выступления президента на расширенной коллегии Министерства обороны, 24 декабря 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU