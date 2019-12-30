Пушков напомнил Моравецкому, что Польша «набивалась в союзники к Гитлеру»
Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова премьера Польши Матеуша Моравецкого, который назвал пакт Молотова-Риббентропа «военным союзом», заявив, что Советский Союз несет «такую же ответственность за начало Второй мировой войны, как и фашистская Германия».
«Польша первой в Европе заключила пакт о ненападении с Германией, откусила кусок Чехословакии после сговора в Мюнхене, всячески набивалась в союзники к Гитлеру. Но Гитлер не предполагал Польши на карте Европы», - написал Алексей Пушков на своей странице в Twitter.
Российский сенатор добавил, что сейчас Варшава должна предъявлять претензии «лишь своей довоенной элите».
Напомним, как писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин на расширенной коллегии Минобороны обвинил Европарламент в попытках извратить историю, а также высказался о после Польши в нацистской германии, который поддержал идею Гитлера выслать евреев из Европы в африканские «колонии» и даже пообещал поставить ему за это памятник в Варшаве.
«Сволочь! Свинья антисемитская!»: Путин не сдержался в выражениях, говоря о после Польши в нацисткой Германии.Из выступления президента на расширенной коллегии Министерства обороны, 24 декабря 2019 года.
ИСТОЧНИК KP.RU