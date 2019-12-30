Новогоднюю ночь на боевом посту встретят более 11 тысяч военнослужащих

СЕГОДНЯ 15:13 2019-12-30T15:13:49+03:00

Военнослужащие будут нести службу в суточных нарядах и караулах Фото: Рамиль ГАЛИ

Для всего остального личного состава 31 декабря стал выходным во всех Вооруженных силах

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- Около 11 тысяч военнослужащих соединений и воинских частей в новогоднюю ночь будут нести службу на боевом посту в регионах Сибири, Урала и Поволжья, а также в российских военных базах в Таджикистане и Киргизии, - заявили в пресс-службе военного округа.

Военнослужащие будут нести службу в суточных нарядах и караулах по охране парков военной техники, арсеналов комплексного хранения, а также в составе командных пунктов и дежурных авиационных звеньев ВВС и ПВО. Дежурные подразделения по противодействию терроризму обеспечат безопасность в военных городках.

- Для всего остального личного состава 31 декабря стал выходным во всех Вооруженных силах, - заявил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании в прошлую пятницу.

В тот же день министр доложил президенту России Владимиру Путину о постановке с 10.00 27 декабря на боевое дежурство первого ракетного полка, вооруженного новейшим ракетным комплексом стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком "Авангард".

Полк современных российских боевых комплексов способен с гиперзвуковой скоростью перенести мегатонны ядерных зарядов в любую точку мира.

СПРАВКА "КП"

Центральный военный округ дислоцирован на территории Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов и 29 субъектов России. В состав округа структурно входит несколько заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, авиабаза Кант в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.

ИСТОЧНИК KP.RU