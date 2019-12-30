2019-12-30T15:13:49+03:00
Политика

Новогоднюю ночь на боевом посту встретят более 11 тысяч военнослужащих

Для всего остального личного состава 31 декабря стал выходным во всех Вооруженных силах
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
Поделиться:
Комментарии: comments1
Военнослужащие будут нести службу в суточных нарядах и караулахВоеннослужащие будут нести службу в суточных нарядах и караулахФото: Рамиль ГАЛИ
Изменить размер текста:

- Около 11 тысяч военнослужащих соединений и воинских частей в новогоднюю ночь будут нести службу на боевом посту в регионах Сибири, Урала и Поволжья, а также в российских военных базах в Таджикистане и Киргизии, - заявили в пресс-службе военного округа.

Военнослужащие будут нести службу в суточных нарядах и караулах по охране парков военной техники, арсеналов комплексного хранения, а также в составе командных пунктов и дежурных авиационных звеньев ВВС и ПВО. Дежурные подразделения по противодействию терроризму обеспечат безопасность в военных городках.

- Для всего остального личного состава 31 декабря стал выходным во всех Вооруженных силах, - заявил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании в прошлую пятницу.

В тот же день министр доложил президенту России Владимиру Путину о постановке с 10.00 27 декабря на боевое дежурство первого ракетного полка, вооруженного новейшим ракетным комплексом стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком "Авангард".

Полк современных российских боевых комплексов способен с гиперзвуковой скоростью перенести мегатонны ядерных зарядов в любую точку мира.

СПРАВКА "КП"

Центральный военный округ дислоцирован на территории Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов и 29 субъектов России. В состав округа структурно входит несколько заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, авиабаза Кант в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
"Красный" январь: россиян ждет аномально теплое начало 2020 года
Новогоднюю ночь на боевом посту встретят более 11 тысяч военнослужащих
Швейцарская Allseas не будет возобновлять укладку «Северного потока — 2»
Володин предложил новый метод расчета зарплаты врачей в России
"Нафтогаз и "Газпром" нарушили срок по мировому соглашению
Гидрометцентр: 2019 год стал самым теплым в России и ее столице более чем за 100 лет
"Не все лидеры вошли в сообщения": Песков рассказал, поздравит ли Путин с Новым годом Грузию и Украину
Песков: Предотвращение теракта в Санкт-Петербурге говорит о результативности сотрудничества спецслужб РФ и США
"Работа ведется" Песков прокомментировал переговоры России с Украиной о транзите газа
Россиян предупредили о хакерских атаках в новогодние праздники
"Много хороших впечатлений от встреч с Путиным": Фраттини рассказал о дружбе с президентом РФ
"Россия и США исторически несут особую ответственность": Путин направил Трампу поздравление с Новым годом
Шампанское и копчености: ученые и врачи назвали самые коварные продукты новогодней ночи
Ученый посоветовал, как выбрать рыбу и икру к новогоднему столу