Мужчина открыл стрельбу в магазине в центре Берлина

СЕГОДНЯ 16:40 2019-12-30T16:44:29+03:00

Полиция считает, что была совершена попытка ограбления [видео]

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Неизвестный открыл стрельбу в магазине в центре Берлина. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

Согласно данным правоохранителей, мужчина произвел несколько выстрелов в помещении в районе Фридрихштрассе днем в понедельник, 30 декабря.

"Мы предполагаем, что обстрелу предшествовала попытка ограбления магазина на Фридрихштрассе. Ситуация взята под контроль", - говорится в посте на странице полиции в Twitter.

Есть ли в результате инцидента пострадавшие, и задержан ли нападавший, не уточняется.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/752619" frameborder="0"></iframe> В центре Берлина неизвестный открыл стрельбу.

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ИСТОЧНИК KP.RU