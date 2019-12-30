Мужчина открыл стрельбу в магазине в центре Берлина
Неизвестный открыл стрельбу в магазине в центре Берлина. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.
Согласно данным правоохранителей, мужчина произвел несколько выстрелов в помещении в районе Фридрихштрассе днем в понедельник, 30 декабря.
"Мы предполагаем, что обстрелу предшествовала попытка ограбления магазина на Фридрихштрассе. Ситуация взята под контроль", - говорится в посте на странице полиции в Twitter.
Есть ли в результате инцидента пострадавшие, и задержан ли нападавший, не уточняется.
В центре Берлина неизвестный открыл стрельбу.
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ИСТОЧНИК KP.RU