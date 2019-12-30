Власти Маврикия закрыли единственный в стране аэропорт
Полеты приостановлены из-за приближения тропического циклона "Кальвиния"
Изменить размер текста:
Власти восточноафриканского государства Маврикий закрыли единственный в стране международный аэропорт имени сэра Сивусагура Рамгулама.
Полеты приостановлены в связи с приближением к острову тропического циклона "Кальвиния", порывы ветра в пределах которого составляют 120 километров в час и продолжают усиливаться.
Новость дополняется.
ИСТОЧНИК KP.RU