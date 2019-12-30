Российские ученые создали препарат против хронического гепатита В

СЕГОДНЯ 18:17 2019-12-30T18:17:57+03:00

Уже через два года пациенты с таким диагнозом смогут полностью излечиться

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Российские ученые разработали препарат для борьбы с хроническим гепатитом В. Пациенты, у которых диагностировано такие заболевание, смогут полностью излечиться уже через два года. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, сейчас в России много больных этим вирусным заболеванием, но ученые Института эпидемиологии создали "очень интересный препарат".

"Я уверена, через два года [это лекарство] даст возможность людям полностью излечиваться и от хронического гепатита В", - сказала глава ведомства в эфире телеканала "Россия 24".

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ИСТОЧНИК KP.RU