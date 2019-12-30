Москва и Минск продолжат обсуждение газового вопроса по линии компаний
Президенты России и Белоруссии достигли договоренности о дальнейших переговорах
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В понедельник, 30 декабря, состоялся телефонный разговор между президентом РФ Владимиром Путиным и его белорусским коллегой Александром Лукашенко.
Главы государств подробно рассмотрели вопросы, связанные с поставками российских газа и нефти в республику. В результате было решено продолжить ведение переговоров на уровне компаний. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
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ИСТОЧНИК KP.RU