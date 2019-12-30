Россия ограничит поставки цитрусовых культур из Китая

СЕГОДНЯ 22:11 2019-12-30T22:27:39+03:00

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Россельхознадзор анонсировал введение ограничений на поставки цитрусовых культур из Китая в Россию. Решение принято в связи с обнаружением в продукции карантинных вредных организмов.

Обсуждение вопроса состоялось в понедельник, 30 декабря, в рамках переговоров между представителями Россельхознадзора, министерства сельского хозяйства РФ и главного таможенного управления КНР.

"Россельхознадзор отметил, что принимаемые китайской стороной меры для выполнения российских требований не доказали свою эффективность. Российское ведомство продолжает систематически выявлять опасные карантинные объекты в экспортируемой продукции", - сообщается на сайте службы.

Временные ограничения на поставку начнут действовать с 6 января 2020 года. Их отменят лишь после принятия китайской стороной действенных корректирующих мер.

"КП-Владивосток" писала, что ранее в этом году Россия наложила ограничения на ввоз из КНР яблок, груш, айвы, абрикосов и других фруктов и ягод. Все потому, что не соблюдаются фитосанитарные нормы.

ИСТОЧНИК KP.RU