10 евро за 5 минут: В Латвии предложили платить за общение на русском языке

30 Дек. 23:28 2019-12-30T23:34:02+03:00

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В Латвии предложили платить за общение на русском языке по тарифу услуг переводчика: 10 евро за пять минут. С такой инициативой со своей страницы в Twitter выступила депутат Рижской думы от Новой консервативной партии, писательница и журналистка Эва Мартужа, отметив, что «настало время исправить старые ошибки».

К счастью для русскоязычных граждан страны, платить она предлагает не за все разговоры по-русски, а только в государственных учреждениях, супермаркетах и частных компаниях.

«Не знаю язык (латышский – прим. ред.) – ищу переводчика», - добавила парламентарий.

Напомним, как писал сайт kp.ru, русский язык в Латвии долгие годы «выжигают» каленым железом, он запрещен не только в государственных, но и в частных школах. Минобразования республики готовит план действий по переводу на латышский язык детсадов, которые посещают дети из русскоязычных семей. Между тем, русская речь является родной почти для 40% населения страны.

ИСТОЧНИК KP.RU