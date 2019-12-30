10 евро за 5 минут: В Латвии предложили платить за общение на русском языке
В Латвии предложили платить за общение на русском языке по тарифу услуг переводчика: 10 евро за пять минут. С такой инициативой со своей страницы в Twitter выступила депутат Рижской думы от Новой консервативной партии, писательница и журналистка Эва Мартужа, отметив, что «настало время исправить старые ошибки».
К счастью для русскоязычных граждан страны, платить она предлагает не за все разговоры по-русски, а только в государственных учреждениях, супермаркетах и частных компаниях.
«Не знаю язык (латышский – прим. ред.) – ищу переводчика», - добавила парламентарий.
Напомним, как писал сайт kp.ru, русский язык в Латвии долгие годы «выжигают» каленым железом, он запрещен не только в государственных, но и в частных школах. Минобразования республики готовит план действий по переводу на латышский язык детсадов, которые посещают дети из русскоязычных семей. Между тем, русская речь является родной почти для 40% населения страны.
ИСТОЧНИК KP.RU