2019-12-30T23:34:02+03:00
В мире

10 евро за 5 минут: В Латвии предложили платить за общение на русском языке

С такой инициативой выступила депутат Рижской думы от Новой консервативной партии
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments3
В Латвии предложили платить за общение на русском языкеВ Латвии предложили платить за общение на русском языкеФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В Латвии предложили платить за общение на русском языке по тарифу услуг переводчика: 10 евро за пять минут. С такой инициативой со своей страницы в Twitter выступила депутат Рижской думы от Новой консервативной партии, писательница и журналистка Эва Мартужа, отметив, что «настало время исправить старые ошибки».

К счастью для русскоязычных граждан страны, платить она предлагает не за все разговоры по-русски, а только в государственных учреждениях, супермаркетах и частных компаниях.

«Не знаю язык (латышский – прим. ред.) – ищу переводчика», - добавила парламентарий.

Напомним, как писал сайт kp.ru, русский язык в Латвии долгие годы «выжигают» каленым железом, он запрещен не только в государственных, но и в частных школах. Минобразования республики готовит план действий по переводу на латышский язык детсадов, которые посещают дети из русскоязычных семей. Между тем, русская речь является родной почти для 40% населения страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Российские дипломаты перед Новым годом посетили летчика Ярошенко в американской тюрьме
Минпромторг запустит с 1 января программы льготного автокредитования
Умер создатель Ту-160, авиаконструктор Валентин Близнюк
10 евро за 5 минут: В Латвии предложили платить за общение на русском языке
В России ответили на слова посла США в Польше о виновниках Второй мировой
Россия ограничит поставки цитрусовых культур из Китая
МИД прокомментировал сообщения о новогодней вечеринке "в стиле Гэтсби"
Экипаж МКС нарядил елку и украсил модули к Новому году
Кабмин Украины разрешил "Нафтогазу" заключить соглашения с "Газпромом"
"Виноваты Гитлер и Сталин": США ответили Путину на слова о Второй мировой
Москва и Минск продолжат обсуждение газового вопроса по линии компаний
Сергей Бадюк из "Интернов" попал в больницу в Таиланде
Российские ученые создали препарат против хронического гепатита В
Власти Маврикия закрыли единственный в стране аэропорт
ЮНЕСКО отказалось вносить оливье и "Иронию судьбы" в список культурного наследия
На колокольне церкви в Барселоне прогремел взрыв: ранены 14 человек