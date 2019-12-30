2019-12-30T23:58:21+03:00
Общество

Умер создатель Ту-160, авиаконструктор Валентин Близнюк

Советский авиаконструктор Валентин Близнюк, руководивший работами по созданию бомбардировщика Ту-160, скончался на 92-м году жизни
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Главный конструктор Ту-160 Валентин Близнюк. Фото: Марина Лысцева/ТАСCГлавный конструктор Ту-160 Валентин Близнюк. Фото: Марина Лысцева/ТАСC
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В понедельник, 30 декабря, после продолжительной болезни скончался советский и российский авиаконструктор Валентин Близнюк, руководивший работами по созданию сверхзвукового стратегического бомбардировщика Ту-160. Он умер на 92-м году жизни.

«К сожалению, Валентин Иванович умер», - сказал РИА Новости источник в авиационных кругах.

СПРАВКА «КП»

Валентин Иванович Близнюк родился 12 апреля 1928 в селе Малороссийское в Восточном Казахстане. В 1953 году окончил Московский авиационный институт имени С. Орджоникидзе, а в конструкторском бюро А. Н. Туполева работал с 1952 года, сначала принимал участие в разработке тактического ударного самолёта Ту-91 и серийного стратегического бомбардировщика Ту-95.

Работа над стратегическим авиационным комплексом Ту-160 началась в конце 1960-х годов, через пять лет Валентин Близнюк стал главным конструктором проекта и заместителем генерального конструктора ММЗ «Опыт» А. А. Туполева, руководил разработкой аэродинамической схемы самолёта, его силовой установки.

В последние годы Валентин Иванович в качестве советника генерального директора ПАО «Туполев» руководил работами по модификации, модернизации и дооснащению комплекса Ту-160, благодаря которым он до сих пор считается самым мощным в мире.

ИСТОЧНИК KP.RU

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