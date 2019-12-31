Пользователи MAPS.ME смогут побывать в местах съемок фильма Федора Бондарчука «Вторжение»

СЕГОДНЯ 02:29 2019-12-31T02:48:42+03:00

Фильм "Вторжение" выйдет на экраны 1 января 2020 года Фото: кадр из фильма

Маршрут по Москве с авторскими комментариями составил к премьере режиссер картины [видео]

Изменить размер текста: A A

Отличная новость для всех, кто с нетерпением ожидает премьеры нового фантастического фильма режиссера Фёдора Бондарчука «Вторжение»: пользователи мобильного приложения MAPS.ME смогут побывать в реальных местах съемок кинокартины.

Маршрут по Москве с авторскими комментариями составил к премьере своего детища сам Фёдор Бондарчук. Съемки в столице проходили в главном здании МГУ, бизнес-квартале «Арма», районе Чертаново, а для экшен-сцены погони был выбран Орликов переулок с его конструктивистскими зданиями, обрамленными стеклом и бетоном. Одну из ключевых сцен снимали на смотровой площадке на Воробьевых горах.

Постер фильма "Вторжение"Фото: кадр из фильма

Кроме того, в путеводитель также включены построенный по проекту Захи Хадид бизнес-центр Dominion Tower и район «Москва-Сити», «разрушенный» кинематографистами во «Вторжении». В общей сложности, маршрут состоит из десяти локаций, где проходили съемки фильма. Его отдельным пунктом стали реки Москвы, ведь вода – ключевой и самый загадочный образ «Вторжения». Также пользователи MAPS.ME смогут увидеть все семь московских высоток, между которыми в фильме лавирует космическая капсула.

А начать прогулку сервис предлагает со знаменитого поселка Николина гора – это единственная точка маршрута за пределами столицы. По словам Фёдора Бондарчука, «пришелец Хэкон мог прятаться только в таком живописном месте».

Маршрут «Москва режиссера Фёдора Бондарчука» уже доступен для скачивания в приложении MAPS.ME (каталог путеводителей, категория «События») и работает офлайн.

Напомним, как писал сайт kp.ru, фильм выйдет на экраны 1 января 2020 года, в нем сыграли Ирина Старшенбаум, Риналь Мухаметов, Александр Петров, Юрий Борисов, Сергей Гармаш и Олег Меньшиков.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/748149" frameborder="0"></iframe> Трейлер фильма Вторжение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

1 января Москву ждет вселенский потоп

Наш корреспондент посмотрел рабочие материалы нового фильма Федора Бондарчука «Вторжение», который претендует стать главным хитом новогодних каникул (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU