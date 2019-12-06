Вышел новый трейлер фильма Федора Бондарчука "Вторжение"

СЕГОДНЯ 12:00 2019-12-06T12:05:10+03:00

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В Сети появился новый трейлер фильма "Вторжение" режиссера Федора Бондарчука. В ролике раскрываются новые сюжетные подробности картины, которая выйдет на большие экраны в первый день 2020 года. В фильме задействованы Ирина Старшенбаум, Риналь Мухаметов, Александр Петров, Юрий Борисов, Сергей Гармаш и Олег Меньшиков.

Постер фильма "Вторжение"Фото: кадр из фильма

Известно, что сюжет фильма будет разворачиваться вокруг главной героини предыдущей части истории, «Притяжение», - единственной побывавшей в прямом контакте с пришельцами девушки Юлии (Ирина Старшенбаум). Появившиеся у неё сверхспособности и сильный интерес к ним как со стороны земных ученых и военных, так и со стороны инопланетян, ставят под угрозу всю планету. И каждый герой ради общего спасения должен будет сделать выбор, от которого зависит жизнь и судьба миллионов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/748149" frameborder="0"></iframe> Трейлер фильма Вторжение.

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ИСТОЧНИК KP.RU