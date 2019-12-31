В Китае регистрируют пневмонию неизвестного происхождения

СЕГОДНЯ 07:06 2019-12-31T07:11:53+03:00

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В китайском городе Уханя в провинции Хубэй в больницы стали попадать люди с неизвестной формой пневмонии. Симптомы у них схожи, но медики не могут сказать, к какому типу относится это заболевание. Счет больным по неофициальным данным превысил сотню человек. Городские власти уже распространили сообщения по больницам с требованием докладывать о ситуации с пациентами, у которых неизвестная форма пневмонии:

- В связи с непрерывным выявлением случаев воспаления лёгких неизвестного происхождения просим все медицинские учреждения вести статистику и отслеживать ситуацию с больными и немедленно сообщать об этом, - приводит сообщение городского комитета здравоохранения РИА Новости.

Больных, у которых подозревают новый штамм вируса, изолируют от других пациентов в отдельные боксы, чтобы не допустить распространения заболевания.

Напомним, в 2003 году в мире начала распространяться атипичная пневмония. Впервые она была зарегистрирована в Южном Китае, некоторые специалисты предположили, что вирус имеет искусственное происхождение.

ИСТОЧНИК KP.RU