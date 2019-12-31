В Москве в ходе драки в автобусе мужчину 13 раз ударили ножом
В поселке Коммунарка произошла драка пассажиров в автобусе. Как сообщил источник kp.ru, инициатором потасовки стала группа людей кавказской национальности. Около часа ночи 31 декабря неизвестные стали выяснять отношения с другим пассажиром, который находился на переднем сиденье автобуса. На кадрах видео, записанных очевидцами, видно, как провокаторы драки вызывают «решить вопрос» мужчину, тот демонстрирует снимет куртку и пиджак.
Один из нападавших достал в ходе драки нож и 13 раз ударил потерпевшего.
- После того, как автобус остановился, нападавшие скрылись, их не успели задержать. К месту происшествия вызвали бригаду «скорой» и полицию, - сообщил источник.
Раненого мужчину доставили в больницу. Он получил серьезные ранений, за его жизнь борются врачи. Подозреваемых в нападении ищет полиция.
Драка в автобусе.
ИСТОЧНИК KP.RU