В Москве в ходе драки в автобусе мужчину 13 раз ударили ножом

СЕГОДНЯ 09:58 2019-12-31T09:58:19+03:00

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В поселке Коммунарка произошла драка пассажиров в автобусе. Как сообщил источник kp.ru, инициатором потасовки стала группа людей кавказской национальности. Около часа ночи 31 декабря неизвестные стали выяснять отношения с другим пассажиром, который находился на переднем сиденье автобуса. На кадрах видео, записанных очевидцами, видно, как провокаторы драки вызывают «решить вопрос» мужчину, тот демонстрирует снимет куртку и пиджак.

Один из нападавших достал в ходе драки нож и 13 раз ударил потерпевшего.

- После того, как автобус остановился, нападавшие скрылись, их не успели задержать. К месту происшествия вызвали бригаду «скорой» и полицию, - сообщил источник.

Раненого мужчину доставили в больницу. Он получил серьезные ранений, за его жизнь борются врачи. Подозреваемых в нападении ищет полиция.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/752723" frameborder="0"></iframe> Драка в автобусе.

ИСТОЧНИК KP.RU