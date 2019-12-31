Участник обмена между Киевом и Донбассом обвинил СБУ в фабрикации дел

СЕГОДНЯ 12:12 2019-12-31T12:16:06+03:00

Мехти Логунов утверждает, что его обвинили в шпионаже просто за то, что он писал книгу о революции в Харькове

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Освобождённый в рамках обмена задержанными между Украиной и Донбассом обвинил службу безопасности Украины (СБУ) в том, что в стране задерживают невиновных людей и факрикуют на них дела. 85-летнего ученого Михти Логунова задержали по подозрению в шпионаже. Он рассказал изданию Луганскинформцентр, что дело в отношении него «просто слепили», несмотря на отсутствие всяческих доказательств.

В 2014 и 2015 годах Логунов занимался написанием книги, рабочее название которой «История «революции достоинства» в Харькове». Он признал, что находился на площади Свободы, но не был участником митингов, не устраивал беспорядки.

- Естественно, я разговаривал с людьми, наблюдал, снимал видео, снимал фото, и, естественно, все эти материалы я собирался включать в эту книгу, - рассказал ученый.

На допросе он узнал, что его подозревают в шпионаже и даже называли 85-летнего писателя «резидентом ГРУ».

- Я им сказал, что когда вы объявите, что взяли меня как резидента их [России], то настоящие резиденты будут очень долго смеяться, ведь вы увели контрразведывательную работу по ложному направлению, - рассказал Михти Логунов.

В рамках обмена ДНР получила от Киева 61 человека, а Украине передан 51 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU