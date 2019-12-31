2019-12-31T12:16:06+03:00
В мире

Участник обмена между Киевом и Донбассом обвинил СБУ в фабрикации дел

Мехти Логунов утверждает, что его обвинили в шпионаже просто за то, что он писал книгу о революции в Харькове
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Обмен состоялся 29 декабряОбмен состоялся 29 декабряФото: Никита МАКАРЕНКОВ
Изменить размер текста:

Освобождённый в рамках обмена задержанными между Украиной и Донбассом обвинил службу безопасности Украины (СБУ) в том, что в стране задерживают невиновных людей и факрикуют на них дела. 85-летнего ученого Михти Логунова задержали по подозрению в шпионаже. Он рассказал изданию Луганскинформцентр, что дело в отношении него «просто слепили», несмотря на отсутствие всяческих доказательств.

В 2014 и 2015 годах Логунов занимался написанием книги, рабочее название которой «История «революции достоинства» в Харькове». Он признал, что находился на площади Свободы, но не был участником митингов, не устраивал беспорядки.

- Естественно, я разговаривал с людьми, наблюдал, снимал видео, снимал фото, и, естественно, все эти материалы я собирался включать в эту книгу, - рассказал ученый.

На допросе он узнал, что его подозревают в шпионаже и даже называли 85-летнего писателя «резидентом ГРУ».

- Я им сказал, что когда вы объявите, что взяли меня как резидента их [России], то настоящие резиденты будут очень долго смеяться, ведь вы увели контрразведывательную работу по ложному направлению, - рассказал Михти Логунов.

В рамках обмена ДНР получила от Киева 61 человека, а Украине передан 51 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Россия и Молдавия продлили контракт на поставку газа
Новый Год без детских травм, петард и "ватрушек": травматолог Центра Рошаля советует следить за детьми в праздники
Герхард Шрёдер назвал санкции США против "Северного потока-2" бесцеремонными
В Кремле опровергли информацию о планах провести послание президента Федеральному Собранию в марте
Участник обмена между Киевом и Донбассом обвинил СБУ в фабрикации дел
Новогоднее обращение, которое будет смотреть Трамп: Ким Чен Ын собирается представить «новый путь» развития отношений с США
"Нафтогаз" поблагодарил США за санкции против "Северного потока-2"
Мария Захарова о политике США: «Положили ноги на мировой стол»
Медведев назвал компромиссом пятилетни договор по газу с Украиной
Украинский премьер считает историческим решение отделиться от российской и белорусской энергосистем
С 1 января россиянам ограничат максимальный размер долга
В МИД России ответили на заявление посла США о виновниках начала Второй мировой войны