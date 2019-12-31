Протестующие пошли на штурм посольства США в Багдаде
Сотни демонстрантов совершили попытку штурма американского посольства в Багдаде. Об этом сообщает издание BBC.
Беспорядки начались после похорон погибших от авиаудара США. Иракцы с церемонии прощания отправились в «зеленую зону», где находятся правительственные учреждения и посольства, прошли в укрепленную зону вокруг американского посольства и добрались до его стен.
Охрана отступила за стены, а демонстранты разбили камеры наблюдения и стали бросать бутылки с водой в стены здания. Журналисты AP сообщили, что протестующие не только снесли ворота посольства: с территории было видно поднимающееся пламя. Против иракцев применили слезоточивый газ, позже раздались звуки сирены и выстрелов.
Протестующие развесили на здании посольства флаги группировки, по которой армия США нанесла свои авиаудары ранее. Также они скандировали «Смерть Америке, смерть Израилю!».
Телеканал «Аль-Арабийя» следом сообщил, сославшись на источники, что посол США в Ираке уехал в неизвестном направлении.
29 декабря представители Минобороны США заявили о нанесении авиаударов по нескольким объектам в Ираке и Сирии в ответ на атаки проиракской шиитской группировки. Ополчение сообщило о 25 погибших и 51 раненном.
Ранее сайт kp.ru сообщал о почти 90 погибших и около 100 раненых иракских военных на севере страны в следствие ошибочного удара ВВС США.
Иракцы пошли на штурм посольства США в Багдаде.
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