2019-12-31T15:54:30+03:00
В мире

Протестующие пошли на штурм посольства США в Багдаде

Иракцы отправились в американское представительство с похорон погибших от авиаудара Вашингтона
Ася КУЗНЕЦОВА
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Беспорядки начались после похорон погибших от авиаудара СШАБеспорядки начались после похорон погибших от авиаудара СШАФото: REUTERS
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Сотни демонстрантов совершили попытку штурма американского посольства в Багдаде. Об этом сообщает издание BBC.

Беспорядки начались после похорон погибших от авиаудара США. Иракцы с церемонии прощания отправились в «зеленую зону», где находятся правительственные учреждения и посольства, прошли в укрепленную зону вокруг американского посольства и добрались до его стен.

Охрана отступила за стены, а демонстранты разбили камеры наблюдения и стали бросать бутылки с водой в стены здания. Журналисты AP сообщили, что протестующие не только снесли ворота посольства: с территории было видно поднимающееся пламя. Против иракцев применили слезоточивый газ, позже раздались звуки сирены и выстрелов.

Протестующие развесили на здании посольства флаги группировки, по которой армия США нанесла свои авиаудары ранее. Также они скандировали «Смерть Америке, смерть Израилю!».

Телеканал «Аль-Арабийя» следом сообщил, сославшись на источники, что посол США в Ираке уехал в неизвестном направлении.

29 декабря представители Минобороны США заявили о нанесении авиаударов по нескольким объектам в Ираке и Сирии в ответ на атаки проиракской шиитской группировки. Ополчение сообщило о 25 погибших и 51 раненном.

Ранее сайт kp.ru сообщал о почти 90 погибших и около 100 раненых иракских военных на севере страны в следствие ошибочного удара ВВС США.

Иракцы пошли на штурм посольства США в Багдаде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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