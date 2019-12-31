Пожар в центре Москвы потушен, один человек пострадал

31 Дек. 23:58 2020-01-01T00:17:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Под самый Новый год в одном из жилых домов в центре Москвы вспыхнул пожар, пострадал один человек. Спасены шесть взрослых и двое детей.

Сообщение о возгорании по адресу: ул. Дубининская, дом 65, корпус 2 поступило на пульт дежурного в 20.53, горела квартира на восьмом этаже девятиэтажного дома. Огонь был полностью потушен в течение получаса, площадь возгорания составила 10 квадратных метров.

«Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара с 8-го и 9-го этажей были спасены восемь человек, включая двоих детей. К сожалению, один человек пострадал», - говорится в сообщении пресс-службы столичного главка МЧС России.

К слову, как писал сайт kp.ru, перед новогодними праздниками спасатели рассказали, что каждый год в этот период в Москве происходит около 300 пожаров, в которых гибнут люди. Зачастую к беде приводит неосторожное обращение с пиротехникой и елочными гирляндами.

ИСТОЧНИК KP.RU