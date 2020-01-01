Антонов поздравил сотрудников диппредставительств США в России с Новым годом

1 Янв. 2020 2020-01-01T03:34:03+03:00

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Посол Москвы в Вашингтоне Анатолий Антонов поздравил с Новым годом сотрудников диппредставительств Соединенных Штатов в России. Пожелав американским коллегам крепкого здоровья и удачи, глава российской дипмиссии в США призвал их вместе добиваться нормализации отношений между двумя странами.

«Уважаемые коллеги, примите сердечные поздравления с наступающим Новым годом! Пусть он будет успешным, благополучным и счастливым для россиян и американцев, принесет в каждый дом, в каждую семью мир, согласие и гармонию», - говорится в новогоднем поздравлении российского дипломата. Текст опубликован на странице посольства РФ в Facebook.

«Давайте объединим усилия и будем вместе добиваться прогресса на пути нормализации российско-американских отношений», - предложил Анатолий Антонов.

Он выразил уверенность, что «реализация этой задачи в полной мере отвечает интересам народов России и США, послужит укреплению безопасности и стабильности во всем мире».

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU