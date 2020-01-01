2020-01-01T04:08:17+03:00
В мире

1 января председательство в БРИКС перешло к России

В предыдущий раз наша страна выполняла эти обязанности в 2015 году
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Страны БРИКС занимают пост председателя по одному годуСтраны БРИКС занимают пост председателя по одному годуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В новогоднюю ночь, 1 января, председательство в объединении БРИКС перешло от Бразилии в России.

Девизом группы в этом году станет «Партнерство БРИКС в интересах глобальной стабильности, общей безопасности и инновационного роста», а главной целью российского председательства в Москве назвали содействие повышению качества жизни народов стран, которые входят в объединение (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка).

За время председательства нашей страны в 2020 году планируется провести около полутора сотен различных мероприятий, а главным событием станет саммит БРИКС, который пройдет в Санкт-Петербурге 21–23 июля. Еще одна встреча лидеров стран БРИКС пройдет в ноябре на полях саммита «Большой двадцатки» в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Кроме того, ожидается около 20 встреч на министерском уровне, передает ТАСС.

В предыдущий раз Россия выполняла обязанности председателя БРИКС пять лет назад, в 2015 году. Тогда саммит прошел в Уфе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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